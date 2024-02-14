В Киеве будут судить экс-чиновника, который сдал в ломбард генератор от благотворителей

Один из генераторов уже экс-чиновник оставил себе, а затем сдал его в ломбард.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего и.о. директора Центра по работе с детьми и молодежью Днепровского района по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в 2022 – 2023 годах, во время блекаутов, международные партнеры в качестве гуманитарной помощи предоставили Днепровской РГА генераторы, 9 из них были переданы Центру по работе с детьми и молодежью Днепровского района.

«Директор Центра один из генераторов оставил себе. В дальнейшем указанный генератор стоимостью более 33 тыс. грн чиновник сдал в ломбард, получив за него 2600 грн», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

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