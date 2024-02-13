Дело Гринкевичей: имущество Сони Морозюк арестуют — ГБР

ГБР инициировало арест недвижимости художницы Сони Морозюк.

Соня Морозюк и Роман Гринкевич / Фото из инстаграма

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Как ранее мы писали, ГБР сообщило об аресте имущества семьи Гринкевичей и взялось за недвижимое имущество Сони Морозюк.

Позже спикер ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что имущество бывшей невесты Романа Гринкевича – Сони Морозюк – арестуют.

По ее словам, речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.

Также Сапьян добавила, что все это имущество художница приобрела во время войны.

Также мы писали, что ГБР объявило в розыск Романа Гринкевича – сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

Накануне ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Минобороны и членам преступной организации, нанесшим госбюджету ущерб почти на миллиард гривен.

Добавим, что Министерство обороны Украины приняло решение расторгнуть последний контракт с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем и одновременно подать заявление в ГБР.

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