Дело Гринкевичей: имущество Сони Морозюк арестуют — ГБР

Как ранее мы писали, ГБР сообщило об аресте имущества семьи Гринкевичей и взялось за недвижимое имущество Сони Морозюк.
Позже спикер ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что имущество бывшей невесты Романа Гринкевича – Сони Морозюк – арестуют.
По ее словам, речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.
Также Сапьян добавила, что все это имущество художница приобрела во время войны.
Также мы писали, что ГБР объявило в розыск Романа Гринкевича – сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.
Накануне ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Минобороны и членам преступной организации, нанесшим госбюджету ущерб почти на миллиард гривен.
Добавим, что Министерство обороны Украины приняло решение расторгнуть последний контракт с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем и одновременно подать заявление в ГБР.
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