Справа Гринкевичів: майно Соні Морозюк арештують — ДБР

ДБР ініціювало арешт нерухомості художниці Соні Морозюк.

Соня Морозюк та Роман Гринкевич / Фото з інстаграму

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Як раніше ми писали, ДБР повідомило про арешт майна сім’ї Гринкевичів і взялося за нерухоме майно Соні Морозюк.

Згодом речниця ДБР Тетяна Сапьян повідомила, що майно колишньої нареченої Романа Гринкевича – Соні Морозюк – арештують.

За її словами, йдеться про дві квартири в Києві, одну в Харкові та земельну ділянку.

Також Сапьян додала, що все це майно художниця придбала під час війни.

Також ми писали, що ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича — сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Напередодні ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони та членам злочинної організації, які завдали держбюджету збитків на майже мільярд гривень.

Додамо, що Міністерство оборони України прийняло рішення розірвати останній контракт із львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем та одночасно подати заяву до ДБР.

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