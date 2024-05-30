В Білій Церкві на Київщині спалахнув хлібний МАФ, фото

Інформація про загоряння торгового приміщення надійшла в поліцію з підрозділу ДСНС.

На Київщині в Білій Церкві вночі загорівся хлібний МАФ. Як повідомили у поліції області, вночі, 30 травня, з підрозділу ДСНС до правоохоронців надійшло повідомлення про загоряння торгового приміщення.

Заявник уточнив, що бійці ДСНС вже працюють на місці.

У поліції повідомили, що, на щастя, постраждалих внаслідок займання немає. Щодо причини загоряння – вона стане відома після висновків ДСНС.

Факт пожежі задокументували правоохоронці Білоцерківського управління поліції Київщини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.