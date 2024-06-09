У Києві сталася пожежа у магазині, фото

У результаті пожежі у магазині ніхто не постраждав.

У неділю, 9 червня, на вул. Кирилівській у Подільському районі столиці сталася пожежа у магазині.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві, загоряння виникло у магазині, розташованому на 1 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Пожежу ліквідували о 10:50 на площі 30 кв.м.

Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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