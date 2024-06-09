В Киеве произошел пожар в магазине, фото

В результате пожара в магазине никто не пострадал.

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В воскресенье, 9 июня, по ул. Кирилловской в ​​Подольском районе столицы произошел пожар в магазине.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, возгорание возникло в магазине, расположенном на 1-м этаже 9-этажного жилого дома.

Пожар был ликвидирован в 10:50 на площади 30 кв.м.

Жертв или пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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