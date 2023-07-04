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Чиновники повинні будуть декларувати операції з обміну валюти та вказувати документи, які надають право проживання за кордоном

У декларації чиновники та посадовці повинні будуть вказати документи, які надають право на постійне проживання на території іноземних держав, а також дані про операції з купівлі доларів та євро.

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Чиновники повинні будуть декларувати операції з обміну валюти та вказувати документи, які надають право проживання за кордоном

14:45, 4 липня 2023
У декларації чиновники та посадовці повинні будуть вказати документи, які надають право на постійне проживання на території іноземних держав, а також дані про операції з купівлі доларів та євро.
Чиновники повинні будуть декларувати операції з обміну валюти та вказувати документи, які надають право проживання за кордоном
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Чиновники та посадовці повинні будуть вказати у своїх деклараціях відомості про здійснення операцій із купівлі, продажу або обміну іноземної валюти. Також вони повинні будуть зазначати інформацію про громадянство (підданство) іноземних держав і документи, які надають право на постійне проживання на території іноземних держав. Відповідні зміни передбачає законопроект Кабміну «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів» 9457.

Текст законопроекту на сайті парламенту ще відсутній, але «Судово-юридичній газеті» стали відомі його деталі. Як зазначають автор, такі зміни необхідні для того, аби запобігти легалізації хабарів та необґрунтованих активів.
Крім того, за цим законопроектом Державне бюро розслідувань включать до переліку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Нагадаємо, зараз спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – це органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.

Крім того, Уряд пропонує ввести норми щодо необхідності припинення обставин суміщення та сумісництва, які спрямовані на досягнення кінцевого результату у вигляді фактичного припинення повноважень особи у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; зменшити строк для передачі в управління корпоративних прав та підприємств із 60 до 30 днів.

Уряд пропонує також звільнити осіб від обов’язку декларування відомостей про рахунки, на яких обліковуються некомпенсовані грошові заощадження громадян України, поміщені в період до 02.01.1992 в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, і удосконалити окремі положення щодо антикорупційної експертизи.

Нагадаємо, у розпорядженні «Судово-юридичної газети» також опинився текст законопроекту про перевірку суддів на поліграфі.

Крім того, нам стало відомо, як перевірятимуть суддів Верховного Суду.

Також додамо, що декларації посадовців, які будуть подані останніми, НАЗК перевірятиме в першу чергу.

Автор: Наталя Мамченко

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