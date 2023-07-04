ДБР отримає новий статус у сфері боротьби з корупцією

Державне бюро розслідувань отримає статус спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Державне бюро розслідувань включать до переліку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Нагадаємо, зараз спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – це органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.

Додати повноважень ДБР пропонує Кабмін, який зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів» 9457.

Текст наразі ще не опубліковано, однак, як стало відомо «Судово-юридичній газеті», законопроектом пропонується включити Державне бюро розслідувань до переліку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.



Також буде розширено вимоги для кандидатів до складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції, запроваджено норми щодо необхідності припинення обставин суміщення та сумісництва, які спрямовані на досягнення кінцевого результату у вигляді фактичного припинення повноважень особи у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; зменшено строк для передачі в управління корпоративних прав та підприємств із 60 до 30 днів.

Крім того, Кабмін пропонує редакційно удосконалити виняток щодо передачі в управління акцій акціонерного товариства – резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа призначена (обрана) на посаду, та сукупно не перевищують 5 відсотків голосуючих акцій товариства, з метою недопущення зловживань під час виконання обов’язку передачі інших корпоративних прав.

Ще однією новелою стане доповнення переліку відомостей, що зазначаються у декларації, інформацією про громадянство (підданство) іноземних держав, документи, які надають право на постійне проживання на території іноземних держав.

Також чиновники повинні будуть декларувати відомості про здійснення операцій із купівлі, продажу або обміну іноземної валюти з метою неможливості легалізації неправомірної вигоди, необґрунтованих активів.



Уряд пропонує також звільнити осіб від обов’язку декларування відомостей про рахунки, на яких обліковуються некомпенсовані грошові заощадження громадян України, поміщені в період до 02.01.1992 в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, і удосконалити окремі положення щодо антикорупційної експертизи.

Нагадаємо, у розпорядженні «Судово-юридичної газети» також опинився текст законопроекту про перевірку суддів на поліграфі.

Крім того, нам стало відомо, як перевірятимуть суддів Верховного Суду.

Автор: Наталя Мамченко

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