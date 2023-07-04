Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя проведе моніторинг всіх суддів Верховного Суду, а НАЗК перевірить їх спосіб життя і декларації

Крім того, суддів Верховного Суду зможуть перевірити на поліграфі, і будь-які громадяни зможуть надати ВРП інформацію стосовно ознак дисциплінарних проступків в діях суддів Верховного Суду.

Вартість практичного іспиту на право керування автомобілем у країнах ЄС – відомі розцінки

Головний сервісний центр МВС закликав громадян обов’язково приходити на іспити в Україні, якщо вдалося отримати талон.

Чиновники повинні будуть декларувати операції з обміну валюти та вказувати документи, які надають право проживання за кордоном

У декларації чиновники та посадовці повинні будуть вказати документи, які надають право на постійне проживання на території іноземних держав, а також дані про операції з купівлі доларів та євро.

ДБР отримає новий статус у сфері боротьби з корупцією

Державне бюро розслідувань отримає статус спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Якщо одного суддю спіймали на хабарі, то перевіряти будуть весь суд – у Верховній Раді зареєстрували законопроект

Проводити перевірку суддів, одного з яких спіймали на хабарі, доручать Вищій раді правосуддя.

  1. Публікації
  2. / В Україні

ДБР отримає новий статус у сфері боротьби з корупцією

14:34, 4 липня 2023
Державне бюро розслідувань отримає статус спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.
ДБР отримає новий статус у сфері боротьби з корупцією
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Державне бюро розслідувань включать до переліку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Нагадаємо, зараз спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – це органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.

Додати повноважень ДБР пропонує Кабмін, який зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів» 9457.

Текст наразі ще не опубліковано, однак, як стало відомо «Судово-юридичній газеті», законопроектом пропонується включити Державне бюро розслідувань до переліку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Також буде розширено вимоги для кандидатів до складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції, запроваджено норми щодо необхідності припинення обставин суміщення та сумісництва, які спрямовані на досягнення кінцевого результату у вигляді фактичного припинення повноважень особи у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; зменшено строк для передачі в управління корпоративних прав та підприємств із 60 до 30 днів.

Крім того, Кабмін пропонує редакційно удосконалити виняток щодо передачі в управління акцій акціонерного товариства – резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа призначена (обрана) на посаду, та сукупно не перевищують 5 відсотків голосуючих акцій товариства, з метою недопущення зловживань під час виконання обов’язку передачі інших корпоративних прав.

Ще однією новелою стане доповнення переліку відомостей, що зазначаються у декларації, інформацією про громадянство (підданство) іноземних держав, документи, які надають право на постійне проживання на території іноземних держав.

Також чиновники повинні будуть декларувати відомості про здійснення операцій із купівлі, продажу або обміну іноземної валюти з метою неможливості легалізації неправомірної вигоди, необґрунтованих активів.

Уряд пропонує також звільнити осіб від обов’язку декларування відомостей про рахунки, на яких обліковуються некомпенсовані грошові заощадження громадян України, поміщені в період до 02.01.1992 в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, і удосконалити окремі положення щодо антикорупційної експертизи.

Нагадаємо, у розпорядженні «Судово-юридичної газети» також опинився текст законопроекту про перевірку суддів на поліграфі.

Крім того, нам стало відомо, як перевірятимуть суддів Верховного Суду.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси