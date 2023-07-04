Раді пропонують розширити повноваження ДБР у сфері протидії корупції

Кабмін пропонує доповнити перелік відомостей, що зазначаються у декларації, інформацією про громадянство (підданство) іноземних держав, документи, які надають право на постійне проживання на території іноземних держав.

Фото: rpr.org.ua

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9457 «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів». Про це повідомив представник уряду Тарас Мельничук.

Законопроектом, поміж іншого, пропонується:



– включити Державне бюро розслідувань до переліку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;



– доповнити вимоги для кандидатів до складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (обмеження стосуються осіб, визнаних недієздатними, обмежено дієздатними, таких, що мають судимість, притягнені до кримінальної/адміністративної відповідальності за корупційні, пов’язані з корупцією правопорушення, працювали в Національному агентстві, перебували у складі керівних, контрольно-ревізійних органів політичної партії);



– впровадити чіткі норми щодо необхідності припинення обставин суміщення та сумісництва, які спрямовані на досягнення кінцевого результату у вигляді фактичного припинення повноважень особи у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;



– зменшити строк для передачі в управління корпоративних прав та підприємств із 60 до 30 днів;



– редакційно удосконалити виняток щодо передачі в управління акцій акціонерного товариства – резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа призначена (обрана) на посаду, та сукупно не перевищують 5 відсотків голосуючих акцій товариства, з метою недопущення зловживань під час виконання обов’язку передачі інших корпоративних прав;



– доповнити перелік відомостей, що зазначаються у декларації, інформацією про громадянство (підданство) іноземних держав, документи, які надають право на постійне проживання на території іноземних держав;



– визначити необхідним декларувати відомості про здійснення операцій із купівлі, продажу або обміну іноземної валюти з метою неможливості легалізації неправомірної вигоди, необґрунтованих активів;



– звільнити осіб від обов’язку декларування відомостей про рахунки, на яких обліковуються некомпенсовані грошові заощадження громадян України, поміщені в період до 02.01.1992 в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України;



– удосконалити окремі положення щодо антикорупційної експертизи.

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