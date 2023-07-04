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  1. В Украине

Раде предлагают расширить полномочия ГБР в сфере противодействия коррупции

19:59, 4 июля 2023
Кабмин предлагает дополнить перечень сведений, отмечаемых в декларации, информацией о гражданстве (подданстве) иностранных государств, документах, предоставляющих право на постоянное проживание на территории иностранных государств.
Раде предлагают расширить полномочия ГБР в сфере противодействия коррупции
Фото: rpr.org.ua
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Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9457 «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» по усовершенствованию некоторых антикоррупционных механизмов». Об этом сообщил представитель правительства Тарас Мельничук.

Законопроектом, среди прочего, предлагается:

– включить Государственное бюро расследований в перечень специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции;

– дополнить требования для кандидатов в состав Общественного совета при Национальном агентстве по предотвращению коррупции (ограничения касаются лиц, признанных недееспособными, ограниченно дееспособными, имеющих судимость, привлечены к уголовной/административной ответственности за коррупционные, связанные с коррупцией правонарушения, в Национальном агентстве, находились в составе руководящих, контрольно-ревизионных органов политической партии);

– внедрить четкие нормы относительно необходимости прекращения обстоятельств совмещения и совместительства, направленных на достижение конечного результата в виде фактического прекращения полномочий лица в составе правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли;

– уменьшить срок для передачи в управление корпоративных прав и предприятий с 60 до 30 дней;

– редакционно усовершенствовать исключение относительно передачи в управление акций акционерного общества – резидента Украины, совокупная номинальная стоимость которых не превышает 0,25 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором лицо назначено (избрано) на должность, и совокупно не превышают 5 процентов голосующих акций общества с целью недопущения злоупотреблений при исполнении обязанности передачи других корпоративных прав;

– дополнить перечень отмечаемых в декларации сведений, информацией о гражданстве (подданстве) иностранных государств, документах, предоставляющих право на постоянное проживание на территории иностранных государств;

– определить необходимым декларировать сведения об осуществлении операций по купле, продаже или обмену иностранной валюты с целью невозможности легализации неправомерной выгоды, необоснованных активов;

– освободить лиц от обязанности декларирования сведений о счетах, на которых учитываются некомпенсированные денежные сбережения граждан Украины, помещенные в период до 02.01.1992 в учреждения Ощадбанка СССР, действовавшие на территории Украины;

– усовершенствовать отдельные положения по антикоррупционной экспертизе.

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