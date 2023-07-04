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  1. В Украине

Подсистему видеоконференцсвязи обновили: что изменилось

19:40, 4 июля 2023
В подсистеме видеоконференцсвязи исправлен ряд ошибок и реализован ряд опций по бронированию залов судебных заседаний.
Подсистему видеоконференцсвязи обновили: что изменилось
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В Электронном суде сообщили об обновлении в подсистеме видеоконференцсвязи. Об этом говорится в Facebook-странице Электронного суда.

«Бронирование залов судебных заседаний:

Реализован поиск суда путем ввода начальных букв названия (до этого поиск был только по первой букве).

Реализована опция для зала, доступная для бронирования – автоматическое подтверждение бронирования зала (1 отмечено на фото).

Возможность указания для зала периода его разрешенного бронирования другими судами (2 отмечено на фото).

Исправлено:

Ошибку в режиме Lite-конференции (и видеоприема) на устройствах с iOS, начиная с 15.

Актуализированы рисунки в разделе тестового звонка для справки.

Включается видеозапись с записью в базу данных соответствующего признака после обновления страницы при 703 ошибке.

Логирование ошибки «Failed by RTP activity».

В служебный кабинет, раздел «Видеоконференции», добавлена колонка «email участника», - говорится в сообщении.

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