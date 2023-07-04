Підсистему відеоконференцзв’язку оновили: що змінилося

У Електронному суді повідомили про оновлення у підсистемі відеоконференцзв’язку. Про це йдеться у Facebook-сторінці Електронного суду.
«Бронювання залів судових засідань:
Реалізовано пошук суду шляхом введення початкових літер назви (до цього пошук був тільки по першій літері).
Реалізовано опцію для залу, що доступний для бронювання – автоматичне підтвердження бронювання залу (1 позначено на фото).
Можливість вказання для залу періоду його дозволеного бронювання іншими судами ( 2 позначено на фото).
Виправлено:
Помилку в режимі Lite-конференції (та Відеоприйому) на пристроях з iOS, починаючи з 15.
Актуалізовано малюнки у розділі тестового дзвінка для пункту довідки.
Забезпечено увімкнення відеозапису із записом в базу даних відповідної ознаки після поновлення сторінки при 703 помилці.
Логування помилки «Failed by RTP activity».
До службового кабінету, розділ «Відеоконференції», додано колонку «email учасника», - сказано у повідомленні.
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