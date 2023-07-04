Підсистему відеоконференцзв’язку оновили: що змінилося

У підсистемі відеоконференцзв’язку виправлено низку помилок та реалізовано низку опцій щодо бронювання залів судових засідань.

У Електронному суді повідомили про оновлення у підсистемі відеоконференцзв’язку. Про це йдеться у Facebook-сторінці Електронного суду.

«Бронювання залів судових засідань:

Реалізовано пошук суду шляхом введення початкових літер назви (до цього пошук був тільки по першій літері).

Реалізовано опцію для залу, що доступний для бронювання – автоматичне підтвердження бронювання залу (1 позначено на фото).

Можливість вказання для залу періоду його дозволеного бронювання іншими судами ( 2 позначено на фото).

Виправлено:

Помилку в режимі Lite-конференції (та Відеоприйому) на пристроях з iOS, починаючи з 15.

Актуалізовано малюнки у розділі тестового дзвінка для пункту довідки.

Забезпечено увімкнення відеозапису із записом в базу даних відповідної ознаки після поновлення сторінки при 703 помилці.

Логування помилки «Failed by RTP activity».

До службового кабінету, розділ «Відеоконференції», додано колонку «email учасника», - сказано у повідомленні.

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