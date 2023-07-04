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  1. В Україні

Підсистему відеоконференцзв’язку оновили: що змінилося

19:40, 4 липня 2023
У підсистемі відеоконференцзв’язку виправлено низку помилок та реалізовано низку опцій щодо бронювання залів судових засідань.
Підсистему відеоконференцзв’язку оновили: що змінилося
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У Електронному суді повідомили про оновлення у підсистемі відеоконференцзв’язку. Про це йдеться у Facebook-сторінці Електронного суду. 

«Бронювання залів судових засідань:  

Реалізовано пошук суду шляхом введення початкових літер назви (до цього пошук був тільки по першій літері).  

Реалізовано опцію для залу, що доступний для бронювання – автоматичне підтвердження бронювання залу (1 позначено на фото).  

Можливість вказання для залу періоду його дозволеного бронювання іншими судами ( 2 позначено на фото). 

Виправлено:  

Помилку в режимі Lite-конференції (та Відеоприйому) на пристроях з iOS, починаючи з 15.  

Актуалізовано малюнки у розділі тестового дзвінка для пункту довідки.  

Забезпечено увімкнення відеозапису із записом в базу даних відповідної ознаки після поновлення сторінки при 703 помилці.  

Логування помилки «Failed by RTP activity».  

До службового кабінету, розділ «Відеоконференції», додано колонку «email учасника», - сказано у повідомленні.

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