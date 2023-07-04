Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Вищій раді правосуддя повідомили, хто буде визначати напрямки діяльності ВРП на наступні чотири роки

Рада правосуддя створила групу для формування стратегії діяльності ВРП на 2023-2027 роки.

Зеленський підписав закон про позасудове врегулювання суперечок між підприємцями та споживачами

Закон передбачає можливість позасудового врегулювання суперечок між підприємцями та споживачами стосовно товару не дорожчого за 50 тисяч гривень та гарантійного ремонту та встановлює мінімальний гарантійний строк на товари.

НАЗК хоче аби міністри, чиновники та судді остаточно відмовилися від бізнесу до вступу на посади

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити здійснення повноважень народним депутатам, міністрам, суддям, топ-посадовцям до остаточної відмови від бізнесу чи виходу зі складу наглядових рад.

КСУ опублікував Рішення щодо неконституційності штрафу у 100% і конфіскації товарів, переміщених з приховуванням від митного контролю

Конституційний Суд опублікував текст Рішення, яким визнав неконституційною санкцію Митного кодексу про накладення на осіб, які перемістили товар через кордон із приховуванням від митного контролю, штрафу у розмірі 100% вартості товарів –предметів порушення митних правил із конфіскацією цих товарів.

Депутати підтримали законопроєкт про розкриття банківської таємниці за запитами Мін’юсту та АРМА

Пропонується законодавчо закріпити зобов’язання банків розкривати інформацію щодо рахунків заборонених судом політичних партій на запит Міністерства юстиції та про активи підсанкційних осіб на запит АРМА.

  1. У світі

У Білому домі проводили евакуацію через підозрілу речовину, – ЗМІ

21:15, 4 липня 2023
Персонал Білого дому довелося евакуювати через підозрілу речовину, яку знайшли на території резиденції.
У Білому домі проводили евакуацію через підозрілу речовину, – ЗМІ
Фото: The Washington Post
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

2 липня на території Білого дому виявили підозрілу речовину, через яку довелося проводити евакуацію. Про це пише The Washington Post.

За даними видання, підозріла речовина, як показали попередні аналізи, виявилася кокаїном.

Хоча було встановлено, що речовина не становить загрози, персонал резиденції все-таки евакуювали.

Відомо, що на той момент Джо Байдена у Білому домі не було.

Наразі триває розслідування того, як саме речовина потрапила на територію резиденції.

У Секретній службі США відмовилися повідомити, де саме в Білому домі було знайдено речовину, уточнивши, що її знайшли співробітники підрозділу Секретної служби, які проводили звичайний обхід будівлі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова