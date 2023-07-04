У Білому домі проводили евакуацію через підозрілу речовину, – ЗМІ

Персонал Білого дому довелося евакуювати через підозрілу речовину, яку знайшли на території резиденції.

Фото: The Washington Post

2 липня на території Білого дому виявили підозрілу речовину, через яку довелося проводити евакуацію. Про це пише The Washington Post.

За даними видання, підозріла речовина, як показали попередні аналізи, виявилася кокаїном.

Хоча було встановлено, що речовина не становить загрози, персонал резиденції все-таки евакуювали.

Відомо, що на той момент Джо Байдена у Білому домі не було.

Наразі триває розслідування того, як саме речовина потрапила на територію резиденції.

У Секретній службі США відмовилися повідомити, де саме в Білому домі було знайдено речовину, уточнивши, що її знайшли співробітники підрозділу Секретної служби, які проводили звичайний обхід будівлі.

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