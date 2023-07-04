Комісію МКІП знову не пускають до корпусів Києво-Печерської Лаври

Представники комісії намагалися потрапити у корпуси Лаври №69 та №45, до яких їм пообіцяли вільний доступ.

Фото: suspilne.media

У вівторок, 4 липня, адміністрація монастиря не допускає комісію МКІП до приміщень Києво-Печерської Лаври, незважаючи на попередню домовленість. На місце викликали правоохоронців, передає «Суспільне».

Комісія отримала всі необхідні юридичні документи від Мінкульту і зараз вступає в права по тим об’єктам, які де-юре належать заповіднику.

«Ми попередили монастир про п'ять корпусів. Вони добровільно погодились надати доступ до двох, але цю свою письмову обіцянку вони не виконали. Тому ми вимушені звернутись до правоохоронців, щоб держава змогла використовувати це майно за призначенням», — зазначив в.о. гендиректора «Києво-Печерської Лаври» Максим Остапенко.

Зранку 4 липня представники комісії намагалися потрапити у корпуси №69 та №45, до яких їм пообіцяли вільний доступ. Голова комісії написав заяву до поліції через перешкоджання їхній роботі.

«Усього 79 об'єктів було передано монастирю. Наразі заповідник повернув 5 корпусів і на цьому тижні повернуть ще 5. Далі ця робота продовжуватиметься», — розповів голова комісії.

Крім того, потрапити до об'єктів Лаври також заважають віряни УПЦ МП.

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