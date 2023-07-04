Комиссию МКИП снова не пускают в корпуса Киево-Печерской Лавры

Представители комиссии пытались попасть в корпуса Лавры №69 и №45, к которым пообещали свободный доступ.

Фото: suspilne.media

Во вторник, 4 июля, администрация монастыря не допускает комиссию МКИП в помещения Киево-Печерской Лавры, несмотря на предварительную договоренность. На место вызвали правоохранителей, передает «Суспільне».

Комиссия получила все необходимые юридические документы от Минкульта и сейчас вступает в права по тем объектам, которые принадлежат де-юре заповеднику.

«Мы предупредили монастырь о пяти корпусах. Они добровольно согласились предоставить доступ к двум, но это свое письменное обещание они не выполнили. Поэтому мы вынуждены обратиться к стражам порядка, чтобы государство смогло использовать это имущество по назначению», — отметил и.о. гендиректора «Киево-Печерской Лавры» Максим Остапенко.

Утром 4 июля представители комиссии пытались попасть в корпуса №69 и №45, к которым пообещали свободный доступ. Председатель комиссии написал заявление в полицию из-за препятствования их работе.

«Всего 79 объектов было передано монастырю. Заповедник вернул 5 корпусов и на этой неделе вернут еще 5. Дальше эта работа будет продолжаться», — рассказал глава комиссии.

Кроме того, попасть в объекты Лавры также мешают верующие УПЦ МП.

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