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  1. В мире

В Белом доме проводили эвакуацию из-за подозрительного вещества, – СМИ

21:15, 4 июля 2023
Персонал Белого дома пришлось эвакуировать из-за подозрительного вещества, найденного на территории резиденции.
В Белом доме проводили эвакуацию из-за подозрительного вещества, – СМИ
Фото: The Washington Post
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2 июля на территории Белого дома обнаружили подозрительное вещество, из-за которого пришлось проводить эвакуацию. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, подозрительное вещество, как показали предварительные анализы, оказалось кокаином.

Хотя было установлено, что вещество не представляет угрозы, персонал резиденции все же был эвакуирован.

Известно, что в тот момент Джо Байдена в Белом доме не было.

В настоящее время идет расследование того, как именно вещество попало на территорию резиденции.

В Секретной службе США отказались сообщить, где именно в Белом доме было найдено вещество, уточнив, что его нашли сотрудники подразделения Секретной службы, проводившие обычный обход здания.

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