ГБР получит новый статус в сфере борьбы с коррупцией

Государственное бюро расследований получит статус специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции.

Государственное бюро расследований включат в список специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции. Напомним, сейчас специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции – это органы прокуратуры, Национальной полиции, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Добавить полномочия ГБР предлагает Кабмин, который зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» по усовершенствованию некоторых антикоррупционных механизмов» 9457.

Текст пока еще не опубликован, однако, как стало известно «Судебно-юридической газете», законопроект предлагает включить Государственное бюро расследований в перечень специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции.

Также будут расширены требования для кандидатов в состав Общественного совета при Национальном агентстве по предотвращению коррупции, введены нормы о необходимости прекращения обстоятельств совмещения и совместительства, направленные на достижение конечного результата в виде фактического прекращения полномочий лица в составе правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли; уменьшен срок для передачи в управление корпоративных прав и предприятий с 60 до 30 дней.

Кроме того, Кабмин предлагает редакционно усовершенствовать исключение по передаче в управление акций акционерного общества – резидента Украины, совокупная номинальная стоимость которых не превышает 0,25 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором лицо назначено (избрано) на должность, и совокупно не превышают 5 процентов голосующих акций общества с целью недопущения злоупотреблений при исполнении обязанности передачи других корпоративных прав.

Еще одной новеллой станет дополнение перечня сведений, отмечаемых в декларации, информацией о гражданстве (подданстве) иностранных государств, документах, предоставляющих право на постоянное проживание на территории иностранных государств.

Также чиновники должны будут декларировать сведения об осуществлении сделок по покупке, продаже или обмену иностранной валюты с целью невозможности легализации неправомерной выгоды, необоснованных активов.

Правительство предлагает также освободить лиц от обязанности декларирования сведений о счетах, на которых учитываются некомпенсированные денежные сбережения граждан Украины, помещенные в период до 02.01.1992 в учреждения Сбербанка СССР, действовавшие на территории Украины, и усовершенствовать отдельные положения по антикоррупционной экспертизе.

Напомним, в распоряжении «Судебно-юридической газеты» также оказался текст законопроекта о проверке судей на полиграфе.

Кроме того, нам стало известно, как будут проверять судей Верховного Суда.

Автор: Наталья Мамченко

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