Чиновники должны будут декларировать операции по обмену валюты и указывать документы, предоставляющие право проживания за границей

В декларации чиновники и должностные лица должны будут указать документы, предоставляющие право на постоянное проживание на территории иностранных государств, а также данные об операциях по покупке долларов и евро.

Чиновники и должностные лица должны будут указать в своих декларациях сведения о совершении сделок по купле, продаже или обмену иностранной валюты. Также они должны будут указывать информацию о гражданстве (подданстве) иностранных государств и документах, предоставляющих право на постоянное проживание на территории иностранных государств. Соответствующие изменения предусматривает законопроект Кабмина «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» об усовершенствовании некоторых антикоррупционных механизмов» 9457.

Текст законопроекта на сайте парламента отсутствует, но «Судебно-юридической газете» стали известны его детали. Как отмечают авторы, такие изменения необходимы для того, чтобы предотвратить легализацию взяток и необоснованных активов.

Кроме того, по этому законопроекту Государственное бюро расследований включат в список специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции. Напомним, сейчас специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции – это органы прокуратуры, Национальной полиции, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Кроме того, Правительство предлагает ввести нормы о необходимости прекращения обстоятельств совмещения и совместительства, направленных на достижение конечного результата в виде фактического прекращения полномочий лица в составе правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли; снизить срок для передачи в управление корпоративных прав и предприятий с 60 до 30 дней.

Правительство предлагает также освободить лиц от обязанности декларирования сведений о счетах, на которых учитываются некомпенсированные денежные сбережения граждан Украины, помещенные в период до 02.01.1992 в учреждения Сбербанка СССР, действовавшие на территории Украины, и усовершенствовать отдельные положения по антикоррупционной экспертизе.

Напомним, в распоряжении «Судебно-юридической газеты» также оказался текст законопроекта о проверке судей на полиграфе.

Кроме того, нам стало известно, как будут проверять судей Верховного Суда.

Также добавим, что декларации должностных лиц, которые будут поданы последними, НАПК будет проверять в первую очередь.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.