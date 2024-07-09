Умови визнання кредитного договору, укладеного в електронному вигляді, недійсним – позиція Верховного Суду

Чоловік вказував, що кредитний договір з «Манівео швидка фінансова допомога» не укладав, просив суд визнати його нікчемним і повернути грошові кошти, стягнені за договором, та визнати таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис нотаріуса.

Укладання договору в електронному вигляді через інформаційно-комунікаційну систему можливе за допомогою електронного підпису лише за умови використання засобу електронного підпису всіма сторонами цього правочину.

В іншому випадку електронний правочин може бути підписаний сторонами електронним підписом одноразового ідентифікатора та/або аналогом власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

Для укладення електронного кредитного договору особі необхідно пройти її ідентифікацію та зробити електронний підпис через смс-повідомлення чи через підтвердження, яке надходить у формі листа до електронної пошти, або в застосунку «Приват24». Про це зазначив Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у постанові від 29 травня 2024 року по справі № 545/1750/21.

Обставини справи

Так, Касаційний цивільний суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» у справі за позовом до ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс» про визнання кредитного договору нікчемним, визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Суди встановили, що позивач має картковий рахунок, відкритий в Акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» та відповідну банківську картку.

На підставі виконавчого напису, виданого 31 жовтня 2020 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу, та заяви ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс» про відкриття виконавчого провадження приватний виконавець відкрив виконавче провадження про стягнення заборгованості за кредитним договором, укладеним з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», під час виконання якого накладено арешт на рахунки позивача.

Позивач зазначав, що кредитний договір з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» не укладав, у виконавчому написі нотаріуса та в документах виконавчого провадження зазначено адресу проживання боржника, яка є відмінною від адреси, де він зареєстрований і весь час постійно проживає, зазначено інше прізвище, а також інші дані паспорта, просив суд визнати спірний кредитний договір нікчемним, зобов’язати відповідачів повернути грошові кошти, стягнені за договором, та визнати таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис нотаріуса.

Суд першої інстанції позов задовольнив частково та визнав таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис нотаріуса, зобов’язав відповідача повернути стягнуте. У решті позову відмовив.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції в частині вирішення позовних вимог про визнання кредитного договору нікчемним, ухвалив нове судове рішення в цій частині й визнав кредитний договір недійсним.

Судове рішення апеляційного суду мотивовано тим, що позивач довів на підставі належних та допустимих доказів незаконність кредитного договору.

Обраний позивачем спосіб судового захисту про визнання кредитного договору нікчемним не є ефективним, оскільки в цьому випадку ефективним способом захисту, що сприятиме відновленню прав позивача, буде визнання оспорюваного правочину недійсним, тому апеляційний суд застосував принцип «jura novit curia» («суд знає закони»), який за своєю правовою сутністю зводиться до надання судом власної правової кваліфікації спору, яка може і не співпадати з позиціями сторін, та визнав спірний правочин недійсним.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновком суду апеляційної інстанції та звернув увагу на таке.

Особливості укладання кредитного договору в електронному вигляді визначені Законом «Про електронну комерцію». Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному статтею 12 цього Закону, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного в письмовій формі.

Кожний примірник електронного документа з накладеним на нього підписом, визначеним статтею 12 цього Закону, є оригіналом такого документа. Укладання договору в електронному вигляді через інформаційно комунікаційну систему можливе за допомогою електронного підпису лише за умови використання засобу електронного підпису усіма сторонами цього правочину.

В іншому випадку електронний правочин може бути підписаний сторонами електронним підписом одноразового ідентифікатора та/або аналогом власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів. Враховуючи те, що для укладення електронного кредитного договору необхідно пройти ідентифікацію особи та зробити електронний підпис через смс-повідомлення чи через підтвердження, яке надходить у формі листа до електронної пошти, або у застосунку «Приват24», що виключає підписання позивачем спірного кредитного договору через будь-який із зазначених способів та взагалі подання заявки на отримання кредитних коштів.

Апеляційний суд, застосувавши принцип «jura novit curia» («суд знає закони»), зробив правильний висновок про наявність достатніх підстав для судового захисту прав та інтересів позивача, оскільки ефективним способом захисту, що спрятиме відновленню його прав, буде визнання оспорюваного правочину недійсним.

Ураховуючи викладене, Верховний Суд постанову суду апеляційної інстанції в частині вирішення вимог про визнання кредитного договору недійсним залишив без змін.