Суд вказав, що обов’язок військовозобов’язаного прибути до ТЦК має виконуватися виключно на підставі виклику

Суд скасував штраф ТЦК, вказавши, що попередньо ТЦК мав довести до відома військовозобов`язаного виклик

Обов`язок військовозобов`язаного прибути до ТЦК має виконуватися виключно на підставі виклику, попередньо доведеного до відома військовозобов`язаного.

Сама постанова ТЦК без обґрунтування її доказами не дає підстав для висновку про вчинення адміністративного правопорушення.

На це вказав Солом`янський районний суд м. Києва у своєму рішенні від 23 липня 2024 року.

Обставини справи

Чоловік звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з позовною заявою до ТЦК про скасування постанови про штраф 17 тисяч грн.

Позивач зазначав, що 21 травня 2024 року він прибув до ТЦК для уточнення облікових даних, як того вимагає Порядок проведення призову громадян на військову службу, затверджений постановою №560 від 16 травня 2024 р.

Проте, за твердженням позивача, замість уточнення його облікових даних, представником ТЦК (ТВО відповідального виконавцям мобілізаційного відділення), його було затримано, складено протокол, винесено постанову про адміністративне правопорушення за ч. 2 статті 210 КУпАП та накладено штраф у сумі 17 000 грн.

При цьому жодних попереджень або викликів від ТЦК він не отримував.

Що вирішив суд

Дослідивши матеріали справи суд дійшов наступних висновків.

Як вбачається з постанови про адміністративне правопорушення за ч. 2 статті 210 КУпАП від 21 травня 2024 року, в цей день позивач був доставлений до ТЦК. Під час перевірки облікових даних було встановлено, що він не з`являвся своєчасно до ТЦК для оновлення облікових даних. Отже, не виконав свій військовий обов`язок (визначений ч. 3 ст. 1 Закону «Про військовий обов`язок і військову службу»), тим самим порушивши правила військового обліку військовозобов`язаних, затверджені постановою КМУ №1487, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 статті 210 КУпАП. Тобто, на думку ТЦК, «повторне порушення правил військового обліку».

Матеріали справи містять у собі опис документів, копію паспорта, копію РНОКПП, квитанцію про сплату штрафу, протокол про адміністративне правопорушення від 21.05.2024 року, постанову про адміністративне правопорушення від 21.05.2024 року.

Протокол від 21 травня містить у собі інформацію, аналогічну викладеній в постанові від 21 травня.

Інших доказів матеріали справи не містять.

Відповідно до змісту постанови, позивач «не з`явився своєчасно до центру комплектування та соціальної підтримки для оновлення облікових даних». При цьому, ані протокол, ані постанова не містять у собі будь-якої інформації про повторність вчинення позивачем дій, які є порушенням ним як військовозобов`язаним або резервістом правил військового обліку.

Оскаржувана постанова не містить виклад обставин і суті адміністративного правопорушення, тобто не зазначено, що саме скоїв позивач, відсутній опис обставин, установлених під час розгляду справи, а наведені у постанові формулювання не містять конкретних даних часу, місця порушення Правил, що не відповідає вимогам, встановленим ст. 283 КУпАП.

Суд зважає на те, що матеріали справи не містять у собі ані копії військового квитка, ані будь-яких доказів того, що позивач є призовником, військовозобов`язаною особою або резервістом.

Відповідач будь-яких доказів на підтвердження законності винесення спірної постанови суду не надав, правом надання відзиву не скористався, явку представника в судове засідання не забезпечив.

Як вказав суд, з аналізу норм законодавства вбачається, що обов`язок військовозобов`язаного прибути до ТЦК має виконуватися виключно на підставі виклику, попередньо доведеного до відома військовозобов`язаного.

Суд зазначив, що згідно з ч. 10 ст. 1 Закону «Про військовий обов`язок і військову службу» №2232-XII громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік, перебувають на військовому обліку призовників або у запасі зобов`язані прибувати за викликом ТЦК для оформлення військово-облікових документів, взяття на військовий облік, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов`язаних та резервістів.

Відповідач не надав суду жодних доказів вручений позивачу виклику або викликів до ТЦК.

Відповідно до позиції Верховного Суду, викладеної в постанові від 18 липня 2020 року у справі №216/5226/16-а, притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за умови наявності юридичного складу адміністративного правопорушення, в тому числі, встановлення вини особи у його вчиненні, яка підтверджена належними та допустимими доказами.

Відповідачем належним чином не задокументовано та не доведено належними і допустимими доказами факт порушення позивачем Правил військового обліку. Сама постанова без обґрунтування її доказами не дає підстав для висновку про вчинення позивачем адміністративного правопорушення.

Враховуючи постанову Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 8 липня 2020 року у справі №463/1352/16-а, у силу принципу презумпції невинуватості, що підлягає застосуванню у справах про адміністративні правопорушення, всі сумніви щодо події порушення та винуватості особи, що притягується до відповідальності, тлумачаться на її користь, недоведені подія та вина особи мають бути прирівняні до доведеної невинуватості цієї особи.

Закон покладає на відповідача обов`язок довести законність та обґрунтованість прийнятого ним рішення, направленого на переслідування особи позивача в порядку КУпАП.

З врахуванням вищенаведеного, суд дійшов висновку, що у діях позивача відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КУпАП, оскільки доказів на підтвердження вчинення ним адміністративного правопорушення відповідачем не надано.

За відсутності події і складу адміністративного правопорушення провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю.

Отже, суд позов в даній справі №760/13017/24 задовольнив.

Автор: Наталя Мамченко

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