  1. В Україні

Тимуру Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою

19:24, 1 грудня 2025
Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для Тимура Міндіча.
Тимуру Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді триманні під вартою бізнесмену Тимуру Міндічу, який фігурує у справі НАБУ щодо розкрадань в Енергоатомі, пише Суспільне.

Обрання запобіжного заходу проходило заочно, адже Тимур Міндіч виїхав з України.

Адвоката Міндічу призначила держава — зв’язатися з підозрюваним йому не вдалося. Через це Тимуру Міндічу не призначили заставу, адже немає такої можливості при заочному процесі суду.

Нагадаємо, паспорт, яким, за даними поширених у соцмережах повідомлень, користувався бізнесмен Тимур Міндіч, офіційно внесено до переліку недійсних документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

Витребування кримінальних проваджень та участь у засіданнях Кабміну – БЕБ пропонують нові повноваження, законопроект

Законопроект №14207-1 передбачає, що БЕБ отримає право витребовувати провадження з інших органів, а також вводяться письмові застереження та розширюється міжнародна взаємодія.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]