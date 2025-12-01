Тимуру Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для Тимура Міндіча.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді триманні під вартою бізнесмену Тимуру Міндічу, який фігурує у справі НАБУ щодо розкрадань в Енергоатомі, пише Суспільне.

Обрання запобіжного заходу проходило заочно, адже Тимур Міндіч виїхав з України.

Адвоката Міндічу призначила держава — зв’язатися з підозрюваним йому не вдалося. Через це Тимуру Міндічу не призначили заставу, адже немає такої можливості при заочному процесі суду.

Нагадаємо, паспорт, яким, за даними поширених у соцмережах повідомлень, користувався бізнесмен Тимур Міндіч, офіційно внесено до переліку недійсних документів.

