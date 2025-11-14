  1. В Україні

Паспорт Міндіча став недійсним: що відомо

17:34, 14 листопада 2025
У реєстрі ДМС з’явився запис про недійсність паспорта бізнесмена Тимура Міндіча, що спровокувало чутки про втрату громадянства…
Паспорт Міндіча став недійсним: що відомо
Паспорт, яким, за даними поширених у соцмережах повідомлень, користувався бізнесмен Тимур Міндіч, офіційно внесено до переліку недійсних документів. Інформація про це відображена в сервісі перевірки недійсних документів на сайті Державної міграційної служби України.

У реєстрі зазначено лише одне формулювання: «Документ визнано недійсним». Причини анулювання паспорта у відкритому доступі не вказуються. Це може бути наслідком втрати, анулювання, оформлення нового документа або інших юридичних підстав, передбачених законодавством. Конкретні підстави щодо цього паспорта ДМС публічно не уточнювала.

Водночас у соцмережах почали масово поширювати скрін сервісу ДМС із твердженням, що Тимура Міндіча нібито позбавлено українського громадянства. Такі заяви базуються саме на факті недійсності паспорта, оприлюдненому в реєстрі. Проте офіційного підтвердження позбавлення громадянства станом на зараз немає: ДМС публічно цього не оголошувала. Факт недійсності документа сам по собі не є автоматичним підтвердженням зміни громадянського статусу.

Недійсний паспорт не може використовуватися для ідентифікації особи, перетину кордону, отримання послуг чи реєстраційних процедур. Юристи наголошують, що у випадках, коли в реєстрі з’являється інформація про недійсність паспорта, його власнику необхідно звернутися до територіального підрозділу ДМС, аби з’ясувати підстави й отримати новий документ, якщо це необхідно.

Поява паспорта, пов’язаного з Міндічем, у реєстрі одразу викликала ажіотаж у медіа. Проте на цей момент достовірним є лише те, що документ недійсний. Жодних додаткових рішень щодо громадянства офіційні органи публічно не оголошували.

паспорт Держміграційна служба

