Паспорт Миндича стал недействительным: что известно

17:34, 14 ноября 2025
В реестре ГМС появилась запись о недействительности паспорта бизнесмена Тимура Миндича, что спровоцировало слухи о потере гражданства...
Паспорт, которым, по данным распространенных в соцсетях сообщений, пользовался бизнесмен Тимур Миндич, официально внесен в перечень недействительных документов. Информация об этом отражена в сервисе проверки недействительных документов на сайте Государственной миграционной службы Украины.

В реестре указана только одна формулировка: «Документ признан недействительным». Причины аннулирования паспорта в открытом доступе не указываются. Это может быть следствием утери, аннулирования, оформления нового документа или других юридических оснований, предусмотренных законодательством. Конкретные основания в отношении этого паспорта ГМС публично не уточняла.

В то же время в соцсетях начали массово распространять скрин сервиса ГМС с утверждением, что Тимур Миндич якобы лишен украинского гражданства. Такие заявления основаны именно на факте недействительности паспорта, обнародованном в реестре. Однако официального подтверждения лишения гражданства на данный момент нет: ГМС публично этого не объявляла. Факт недействительности документа сам по себе не является автоматическим подтверждением изменения гражданского статуса.

Недействительный паспорт не может использоваться для идентификации личности, пересечения границы, получения услуг или регистрационных процедур. Юристы отмечают, что в случаях, когда в реестре появляется информация о недействительности паспорта, его владельцу необходимо обратиться в территориальное подразделение ГМС, чтобы выяснить основания и получить новый документ, если это необходимо.

Появление паспорта, связанного с Миндичем, в реестре сразу вызвало ажиотаж в СМИ. Однако на данный момент достоверно только то, что документ недействителен. Никаких дополнительных решений относительно гражданства официальные органы публично не объявляли.

