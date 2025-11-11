Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні — джерела

Бізнесмен Тімур Міндіч виїхав з України за власним паспортом за кілька годин до початку обшуків.

Фото: 24tv.ua

Бізнесмен Тімур Міндіч покинув територію України за кілька годин до початку обшуків. Він виїхав за власним паспортом без будь-яких перешкод. Про це повідомило видання УНН з посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовників видання, що у разі потреби затримання особи на кордоні слідчі органи - у цьому випадку НАБУ - мали виставити спеціальні індекси. Зокрема, індекс «В» означає перевірку документів до прибуття слідчої групи, яка може провести затримання.

«Утім, жодних індексів щодо Міндіча у базах не було, тож він спокійно перетнув кордон», - зазначає УНН.

Також там додають, що НАБУ та САП ситуацію наразі не коментують і не пояснюють, чому індекси затримання не були виставлені на Міндіча, і він зміг безперешкодно покинути країну.

