  1. В Україні

Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні — джерела

12:47, 11 листопада 2025
Бізнесмен Тімур Міндіч виїхав з України за власним паспортом за кілька годин до початку обшуків.
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні — джерела
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бізнесмен Тімур Міндіч покинув територію України за кілька годин до початку обшуків. Він виїхав за власним паспортом без будь-яких перешкод. Про це повідомило видання УНН з посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовників видання, що у разі потреби затримання особи на кордоні слідчі органи - у цьому випадку НАБУ - мали виставити спеціальні індекси. Зокрема, індекс «В» означає перевірку документів до прибуття слідчої групи, яка може провести затримання.

«Утім, жодних індексів щодо Міндіча у базах не було, тож він спокійно перетнув кордон», - зазначає УНН.

Також там додають, що НАБУ та САП ситуацію наразі не коментують і не пояснюють, чому індекси затримання не були виставлені на Міндіча, і він зміг безперешкодно покинути країну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

НАБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]