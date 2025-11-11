Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержания на границе — источники

Бизнесмен Тимур Миндич выехал из Украины по собственному паспорту за несколько часов до начала обысков.

Бизнесмен Тимур Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до начала обысков. Он выехал по своему паспорту без каких-либо препятствий. Об этом сообщило издание УНН со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, в случае необходимости задержания лица на границе следственные органы — в данном случае НАБУ — должны были выставить специальные индексы. В частности, индекс «В» означает проверку документов до прибытия следственной группы, которая может провести задержание.

«Однако никаких индексов в отношении Миндича в базах не было, поэтому он спокойно пересёк границу», — отмечает УНН.

Также там добавляют, что НАБУ и САП пока не комментируют ситуацию и не объясняют, почему индексы задержания не были выставлены на Миндича, и он смог беспрепятственно покинуть страну.

