  1. В Украине

Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержания на границе — источники

12:47, 11 ноября 2025
Бизнесмен Тимур Миндич выехал из Украины по собственному паспорту за несколько часов до начала обысков.
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержания на границе — источники
Фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бизнесмен Тимур Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до начала обысков. Он выехал по своему паспорту без каких-либо препятствий. Об этом сообщило издание УНН со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, в случае необходимости задержания лица на границе следственные органы — в данном случае НАБУ — должны были выставить специальные индексы. В частности, индекс «В» означает проверку документов до прибытия следственной группы, которая может провести задержание.

«Однако никаких индексов в отношении Миндича в базах не было, поэтому он спокойно пересёк границу», — отмечает УНН.

Также там добавляют, что НАБУ и САП пока не комментируют ситуацию и не объясняют, почему индексы задержания не были выставлены на Миндича, и он смог беспрепятственно покинуть страну.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]