Тимуру Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей

19:24, 1 декабря 2025
Суд избрал меру пресечения в виде ареста для Тимура Миндича.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бизнесмену Тимуру Миндичу, который фигурирует в деле НАБУ о хищениях в «Энергоатоме», пишет «Суспільне».

Избрание меры пресечения происходило заочно, поскольку Тимур Миндич выехал из Украины.

Адвоката Миндичу назначило государство — связаться с подозреваемым ему не удалось. Из-за этого Тимуру Миндичу не назначили залог, поскольку такая возможность отсутствует при заочном судебном процессе.

Напомним, паспорт, которым, по данным распространенных в соцсетях сообщений, пользовался бизнесмен Тимур Миндич, официально внесен в перечень недействительных документов. 

