Тимуру Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бизнесмену Тимуру Миндичу, который фигурирует в деле НАБУ о хищениях в «Энергоатоме», пишет «Суспільне».
Избрание меры пресечения происходило заочно, поскольку Тимур Миндич выехал из Украины.
Адвоката Миндичу назначило государство — связаться с подозреваемым ему не удалось. Из-за этого Тимуру Миндичу не назначили залог, поскольку такая возможность отсутствует при заочном судебном процессе.
Напомним, паспорт, которым, по данным распространенных в соцсетях сообщений, пользовался бизнесмен Тимур Миндич, официально внесен в перечень недействительных документов.
