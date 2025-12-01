Уряд встановив пільгову ціну на газ у деяких регіонах, але є нюанс

Кабмін встановив пільгову ціну на газ для когенераційних установок у прифронтових регіонах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство енергетики повідомило, що уряд запровадив для прифронтових регіонів спеціальну ціну на газ, яка діятиме для виробників електроенергії.

Зазначається, що природний газ за ціною до 19 тисяч гривень за тисячу кубометрів продаватимуть виробникам електроенергії:

на теплових електростанціях;

на газотурбінних і газопоршневих установках.

Така ціна діятиме протягом одного року.

У Міненерго додали, що таке рішення важливе, оскільки багато електростанцій у прифронтових регіонах працюють на газі та забезпечують збалансованість енергосистеми під час пікових навантажень.

«Стабільна та передбачувана ціна на газ дає їм змогу планувати роботу, укладати нові контракти та забезпечувати електроенергію тоді, коли це критично», - додали у міністерстві.

Отримати газ за такою ціною зможуть тільки ті виробники, які:

- є учасниками ринку електричної енергії;

- вперше укладають договір з «Нафтогаз Трейдинг» у межах цього Положення;

- включені до переліку, затвердженого Міненерго за поданням НЕК «Укренерго».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.