Правительство установило льготную цену на газ в некоторых регионах, но есть нюанс

Кабмин установил льготную цену на газ для когенерационных установок в прифронтовых регионах.

Министерство энергетики сообщило, что правительство ввело для прифронтовых регионов специальную цену на газ, которая будет действовать для производителей электроэнергии.

Отмечается, что природный газ по цене до 19 тысяч гривен за тысячу кубометров будут продавать производителям электроэнергии:

на тепловых электростанциях;

на газотурбинных и газопоршневых установках.

Такая цена будет действовать в течение одного года.

В Минэнерго добавили, что это решение важно, поскольку многие электростанции в прифронтовых регионах работают на газе и обеспечивают сбалансированность энергосистемы во время пиковых нагрузок.

«Стабильная и предсказуемая цена на газ позволяет им планировать работу, заключать новые контракты и обеспечивать электроэнергию тогда, когда это критически важно», — добавили в министерстве.

Получить газ по такой цене смогут только те производители, которые:

являются участниками рынка электрической энергии;

впервые заключают договор с «Нафтогаз Трейдинг» в рамках этого Положения;

включены в перечень, утвержденный Минэнерго по представлению НЭК «Укрэнерго».

