Макрон зробив заяву про гарантії безпеки для України

Емманюель Макрон заявив, що Коаліція охочих закінчила роботу над гарантіями безпеки для України та представить їх США.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що будь-які гарантії безпеки для Україні після завершення війни повинні формуватися лише за безпосередньої участі української сторони. Про це він сказав під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

«Це їхня територія, і також, якщо за столом сидять представники «коаліції охочих». Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи», — сказав президент Франції.

Ще Макрон додав: «Сполучені Штати взяли на себе роль посередника, і я вітаю роботу, яку виконує американська команда під керівництвом президента Трампа. Але Україна — єдина країна, яка може обговорювати територію».

Також він додав, Коаліція охочих закінчила роботу над гарантіями безпеки для України та представить їх США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.