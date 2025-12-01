  1. В Украине

Макрон сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

18:17, 1 декабря 2025
Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Коалиция желающих закончила работу над гарантиями безопасности для Украины и представит США.
Макрон сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что любые гарантии безопасности для Украины после завершения войны должны формироваться только при непосредственном участии украинской стороны. Об этом он сказал во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

«Это их территория, и также, если за столом сидят представители „коалиции желающих“. Поскольку они также выступают в роли гарантов, и поскольку речь идет о безопасности Европы», — сказал президент Франции.

Также Макрон добавил: «Соединенные Штаты взяли на себя роль посредника, и я приветствую работу, которую выполняет американская команда под руководством президента Трампа. Но Украина — единственная страна, которая может обсуждать территорию».

Он также добавил, что Коалиция желающих закончила работу над гарантиями безопасности для Украины и представит США.

