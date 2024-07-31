Суд указал, что обязанность военнообязанного прибыть в ТЦК должна выполняться исключительно на основании вызова

Суд отменил штраф ТЦК, указав, что предварительно ТЦК должен был довести до сведения военнообязанного вызов.

Обязанность военнообязанного прибыть в ТЦК должна выполняться исключительно на основании вызова, предварительно доведенного до сведения военнообязанного.

Само постановление ТЦК без обоснования доказательствами не дает оснований для вывода о совершении административного правонарушения.

Об этом указал Соломенский районный суд Киева в своем решении от 23 июля 2024 года.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился в Соломенский районный суд Киева с исковым заявлением к ТЦК об отмене постановления о штрафе 17 тысяч грн.

Истец отмечал, что 21 мая 2024 г. он прибыл в ТЦК для уточнения учетных данных, как того требует Порядок проведения призыва граждан на военную службу, утвержденный постановлением №560 от 16 мая 2024 г.

Однако, по утверждению истца, вместо уточнения его учетных данных, представителем ТЦК (вр. и. о. ответственного исполнителя мобилизационного отделения), он был задержан, составлен протокол, вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 2 статьи 210 КУоАП и наложен штраф в сумме 17 000 грн.

При этом никаких предупреждений или вызовов от ТЦК он не получал.

Что решил суд

Исследовав материалы дела суд пришел к следующим выводам.

Как следует из постановления об административном правонарушении по ч. 2 статьи 210 КУоАП от 21 мая 2024 года, в этот день истец был доставлен в ТЦК. В ходе проверки учетных данных было установлено, что он не являлся своевременно в ТЦК для обновления учетных данных. Следовательно, не выполнил свой военный долг (определенный ч. 3 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе»), тем самым нарушив правила военного учета военнообязанных, утвержденные постановлением КМУ №1487, чем совершил правонарушение, предусмотрено ч. 2 статьи 210 КУоАП. То есть, по мнению ТЦК, «повторное нарушение правил военного учета».

Материалы дела включают описание документов, копию паспорта, копию РНОКПП, квитанцию ​​об уплате штрафа, протокол об административном правонарушении от 21.05.2024 года, постановление об административном правонарушении от 21.05.2024 года.

Протокол от 21 мая включает в себя информацию, аналогичную изложенной в постановлении от 21 мая.

Других доказательств материалы дела не содержат.

Согласно содержанию постановления, истец «не явился своевременно в центр комплектования и социальной поддержки для обновления учетных данных». При этом ни протокол, ни постановление не включают в себя какой-либо информации о повторности совершения истцом действий, являющихся нарушением им как военнообязанным или резервистом правил военного учета.

Обжалуемое постановление не содержит изложение обстоятельств и сущности административного правонарушения, то есть не указано, что именно совершил истец, отсутствует описание обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, а приведенные в постановлении формулировки не содержат конкретных данных времени, места нарушения Правил, что не отвечает требованиям, установленным ст. 283 КУоАП.

Суд учитывает, что материалы дела не включают в себя ни копии военного билета, ни каких-либо доказательств того, что истец является призывником, военнообязанным лицом или резервистом.

Ответчик каких-либо доказательств в подтверждение законности вынесения спорного постановления суда не предоставил, правом предоставления отзыва не воспользовался, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

Как указал суд, из анализа норм законодательства усматривается, что обязанность военнообязанного прибыть в ТЦК должна выполняться исключительно на основании вызова, предварительно доведенного до сведения военнообязанного.

Суд отметил, что согласно ч. 10 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» №2232-XII граждане Украины, подлежащие взятию на военный учет, находящиеся на военном учете призывников или в запасе, обязаны прибывать по вызову ТЦК для оформления военно-учетных документов, взятия на военный учет, прохождения медицинского осмотра, направления на подготовку с целью получения или усовершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу или на собрание военнообязанных и резервистов.

Ответчик не предоставил суду никаких доказательств врученный истцу вызова или вызовов в ТЦК.

В соответствии с позицией Верховного Суда, изложенной в постановлении от 18 июля 2020 года по делу №216/5226/16-а, привлечение лица к административной ответственности возможно только при наличии юридического состава административного правонарушения, в том числе, установления вины лица в его совершении , подтвержденная надлежащими и допустимыми доказательствами.

Ответчиком должным образом не задокументирован и доказан надлежащими и допустимыми доказательствами факт нарушения истцом Правил военного учета. Само постановление без обоснования доказательствами не дает оснований для вывода о совершении истцом административного правонарушения.

Учитывая постановление Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 8 июля 2020 года по делу №463/1352/16-а, в силу принципа презумпции невиновности, подлежащего применению по делам об административных правонарушениях, все сомнения в происшествии нарушения и виновности привлекаемого лица ответственности, толкуемые в его пользу, недоказанные события и вина лица должны быть приравнены к доказанной невиновности этого лица.

Закон возлагает на ответчика обязанность доказать законность и обоснованность принятого им решения, направленного на преследование лица в порядке КУоАП.

С учетом вышеприведенного суд пришел к выводу, что в действиях истца отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 210 КУоАП, поскольку доказательств в подтверждение совершения им административного правонарушения ответчиком не предоставлено.

При отсутствии происшествия и состава административного правонарушения производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит закрытию.

Следовательно, суд иск по данному делу №760/13017/24 удовлетворил.

Автор: Наталя Мамченко

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