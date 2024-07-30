Будут ли выключать свет 31 июля: ответ «Укрэнерго»

В «Укрэнерго» сообщили, какая будет ситуация со светом 31 июля.

Во вторник, 31 июля, в Украине отключения света по графику не прогнозируются. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Завтра, 31 июля, отключения не прогнозируются», - говорится в сообщении.

В компании также добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме применения ограничений будут предупреждать дополнительно.

Также там призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

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