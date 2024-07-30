Чи вимикатимуть світло 31 липня: відповідь «Укренерго»

В «Укренерго» повідомили, яка буде ситуація зі світлом 31 липня.

У вівторок, 31 липня, в Україні відключення світла за графіками не прогнозуються. Про це повідомили в «Укренерго».

«Завтра, 31 липня, відключення не прогнозуються», - йдеться в повідомленні.

У компанії також додали, що у разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування обмежень попереджатимуть додатково.

Також там закликали українців користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

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