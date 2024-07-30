Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру Олімпіади-2024

У 1/8 фіналу українка здолала представницю Греції.

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Українська тенісистка Марта Костюк змогла пробитися до 1/4 фіналу одиночного розряду олімпійського тенісного турніру 2024 року в Парижі.

У 1/8 фіналу українка в трьох сетах здолала 8-му ракетку світу з Греції Марію Саккарі.

Це гра була четвертою зустріччю суперниць. Марта виграла 2-й очний поєдинок.

У чвертьфіналі Ігор Костюк зіграє проти Донни Векич, яка раніше здолала Коко Гофф.

Марія Саккарі (Греція) – Марта Костюк (Україна) – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6

Раніше Еліна Світоліна драматично поступилася в 1/8 фіналу.

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