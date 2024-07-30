Олімпіада-2024: Еліна Світоліна драматично поступилася в 1/8 фіналу

10-та ракетка світу обіграла українку у трьох сетах.

Фото: gettyimages.com

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла представниці Чехії Барборі Крейчіковій у матчі третього раунду олімпійського турніру.

10-та ракетка світу та чемпіонка Вімблдона-2024 обіграла українку у трьох сетах.

Це була друга зустріч суперниць. У 2021 році Крейчикова здолала Світоліну в 1/64 фіналу Ролан Гаррос, титул якого вона зрештою і виграла.

Еліна втретє у кар'єрі зіграла на Олімпіаді. У 2016 році в Ріо титулована українка дісталася чвертьфіналу, а в 2021 році в Токіо зуміла здобути бронзову медаль.

Еліна Світоліна (Україна) – Барбора Крейчікова (Чехія) – 6:7 (5:7), 6:2, 4:6

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