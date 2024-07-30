Камала Гарріс скоро оголосить кандидата у віцепрезиденти: хто входить до списку

Камала Гарріс наближається до ухвалення рішення про те, хто стане її партнером у передвиборчій кампанії.

Фото: reuters.com

Камала Гарріс, яка незабаром має стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, на наступному тижні планує провести передвиборчі заходи в так званих ключових штатах разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти. Про це агентству Reuters повідомили два поінформовані джерела.

Зазначається, що Гарріс оголосить свого кандидата на посаду віцепрезидента США перед поїздкою наступного тижня до штатів, результати яких можуть вирішити долю президентських виборів.

В останні роки до таких штатів зараховують, серед іншого, Мічиган, Пенсильванію та Вісконсін.

У виданні зазначають, поїздка може свідчити про те, що Камала Гарріс наближається до ухвалення рішення про те, хто стане її партнером у передвиборчій кампанії.

ЗМІ також назвали список кандидатів, до якого увійшли губернатор Пенсильванії Джош Шапіро, сенатор США Марк Келлі з Аризони, губернатор Міннесоти Тім Волц, а також міністра транспорту Піт Бутіджедж.

Раніше повідомлялося, що Камала Гарріс визначилася з основними претендентами на посаду віцепрезидента США.

Додамо, історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що американці з українським корінням можуть відіграти ключову роль на виборах президента США у листопаді.

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