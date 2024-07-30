Камала Харрис скоро объявит кандидата в вице-президенты: кто входит в список

Камала Харрис подходит к принятию решения о том, кто станет ее партнером в предвыборной кампании.

Фото: reuters.com

Камала Харрис, которая должна стать кандидатом в президенты США от Демократической партии, на следующей неделе планирует провести предвыборные мероприятия в так называемых ключевых штатах вместе со своим кандидатом в вице-президенты. Об этом агентству Reuters сообщили два информированных источника.

Отмечается, что Харрис объявит своего кандидата на должность вице-президента США перед поездкой на следующей неделе в штаты, результаты которых могут решить судьбу президентских выборов.

В последние годы в такие штаты причисляют, среди прочего, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин.

В издании отмечают, что поездка может свидетельствовать о том, что Камала Харрис приближается к принятию решения о том, кто станет ее партнером в предвыборной кампании.

СМИ также назвали список кандидатов, в которое вошли губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, сенатор США Марк Келли из Аризоны, губернатор Миннесоты Тим Волц, а также министр транспорта Пит Бутиджедж.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис определилась с основными претендентами на должность вице-президента США.

Добавим, историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер считает, что американцы с украинскими корнями могут сыграть ключевую роль на выборах президента США в ноябре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.