Прятались в подсолнухах и кукурузе: у границы ГПСУ задержала нарушителей-иностранцев

Мужчин задержали при попытке незаконного пересечения границы.

Источник фото: dpsu.gov.ua

У границы со Словакией задержали группу иностранцев, которые пытались незаконным способом пересечь границу. Движение мужчин зафиксировала система видеонаблюдения, рассказали в ГПСУ.

Передвижения мужчин правоохранители отслеживали с помощью беспилотника. Одного из нарушителей задержали в 100 метрах от границы – он прятался в подсолнухах. А в нескольких сотнях метров от места его обнаружения еще двоих мужчин обнаружили в кукурузе.

Задержанные имели при себе документы и оказались гражданами Шри-Ланки.

Во время проведения проверочных мероприятий оперативные сотрудники отряда установили, что иностранцы прибыли в Украину еще осенью прошлого года и находились на территории нашего государства сверх установленного визой срока. Не имея законных оснований для въезда в ЕС, они решили попасть туда вне пунктов пропуска. Мужчины спланировали маршрут и начали путешествие в темное время суток в надежде остаться незамеченными.

«После выяснения всех обстоятельств их будет привлечено к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Решение по делу будет принимать суд», - отметили в ГПСУ.

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