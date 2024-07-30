В Киевской области задержали лиц, которые сожгли авто военнослужащих и волонтеров

Свои действия злоумышленники снимали на мобильный телефон, а видео отправили «работодателю».

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении женщине и мужчине по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, передает Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что 29 июля в селе Петропавловская Борщаговка подозреваемые облили легковоспламеняющимся раствором и подожгли три автомобиля.

«Одна из них принадлежала Вооруженным Силам Украины, две – волонтеры должны были передать военным. Свои действия сожители снимали на мобильный телефон, а видео отправили «работодателю», - заявили в ОГП.

Ранее к подозреваемым в Telegram обратился мужчина, который предложил осуществить поджоги автомобилей ВСУ и других военных формирований. Он давал им четкие инструкции и алгоритмы совершения преступления.

За такую ​​«работу» обещал вознаграждение в 1000 долларов США, но фактически заплатил исполнителям половину.

В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения.

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