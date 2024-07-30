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На Київщині затримали осіб, які спалили автівки військовослужбовців та волонтерів

18:58, 30 липня 2024
Свої дії зловмисники фільмували на мобільний телефон, а відео відправили «роботодавцю».
На Київщині затримали осіб, які спалили автівки військовослужбовців та волонтерів
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На Київщині правоохоронці повідомили про підозру жінці та чоловіку за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, передає Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що 29 липня в селі Петропавлівська Борщагівка підозрювані облили легкозаймистим розчином і підпалили три автівки.

«Одна з них належала Збройним Силам України, дві – волонтери мали передати військовим. Свої дії співмешканці фільмували на мобільний телефон, а відео відправили «роботодавцю», - заявили у ОГП.

Раніше до підозрюваних в Telegram звернувся чоловік, який запропонував здійснити підпали автомобілів ЗСУ та інших військових формувань. Він надавав їм чіткі інструкції та алгоритми вчинення злочину.

За таку «роботу» обіцяв винагороду в 1000 доларів США, але фактично заплатив виконавцям половину.

До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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