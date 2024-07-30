На Київщині затримали осіб, які спалили автівки військовослужбовців та волонтерів

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру жінці та чоловіку за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, передає Офіс Генерального прокурора.
Зазначається, що 29 липня в селі Петропавлівська Борщагівка підозрювані облили легкозаймистим розчином і підпалили три автівки.
«Одна з них належала Збройним Силам України, дві – волонтери мали передати військовим. Свої дії співмешканці фільмували на мобільний телефон, а відео відправили «роботодавцю», - заявили у ОГП.
Раніше до підозрюваних в Telegram звернувся чоловік, який запропонував здійснити підпали автомобілів ЗСУ та інших військових формувань. Він надавав їм чіткі інструкції та алгоритми вчинення злочину.
За таку «роботу» обіцяв винагороду в 1000 доларів США, але фактично заплатив виконавцям половину.
До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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