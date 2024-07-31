Ховалися у соняшниках та кукурудзі: біля кордону ДПСУ затримала порушників-іноземців

Чоловіків затримали під час спроби незаконного перетину кордону.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Біля кордону зі Словаччиною затримали групу іноземців, які намагалися у незаконний спосіб перетнути кордон. Рух чоловіків зафіксувала система відеоспостереження, розповіли у ДПСУ.

Пересування чоловіків правоохоронці відстежували за допомогою безпілотника. Одного з порушників затримали за 100 метрів від кордону – він ховався у соняшниках. А за кількасот метрів від місця його виявлення ще двох чоловіків виявили у кукурудзі.

Затримані особи мали при собі документи та виявилися громадянами Шрі-Ланки.

Під час проведення перевірочних заходів оперативні співробітники загону встановили, що іноземці прибули в Україну ще восени минулого року та перебували на території нашої держави понад встановлений візою термін. Не маючи законних підстав для в’їзду до ЄС, вони вирішили потрапити туди поза пунктами пропуску. Чоловіки спланували маршрут і розпочали подорож у темний час доби, сподіваючись залишитися непоміченими.

«Після з’ясування усіх обставин їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Рішення у справі прийматиме суд», - зазначили у ДПСУ.

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