Зеленський заявив, що найскладніша тема «мирного плану» – питання територій

18:40, 1 грудня 2025
Володимир Зеленський подякував переговорним групам України, додавши, що «план виглядає краще».
Зеленський заявив, що найскладніша тема «мирного плану» – питання територій
Фото: Getty Images
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільше дискусій у контексті обговорень «мирного плану» для України викликають три питання. Про це він сказав на пресконференції після зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном у Парижі.

Глава держави підкреслив, що обговорення «мирного плану», запропонованого США, – «це процес, він ще не закінчився».

«Скажу відверто, питання територіальне – найскладніше. Питання грошей на відновлення – на мій погляд, без присутності європейських партнерів, це не просто і складно, тому що гроші перебувають у Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. І питання гарантій безпеки, що дуже важливо. конкретно від Сполучених Штатів Америки, конкретно від Європи», – заявив Президент.

Також він додав: «Тобто я би сказав, що це три головні теми, магістралі і в той же самий момент тригери. І тут треба бути дуже обережними.

Володимир Зеленський також подякував переговорним групам України, додавши, що «план виглядає краще».

Додамо, Макрон зробив заяву про гарантії безпеки для України.

