Зеленский заявил, что самая сложная тема «мирного плана» — вопрос территорий

Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что больше всего дискуссий в контексте обсуждения «мирного плана» для Украины вызывают три вопроса. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Париже.

Глава государства подчеркнул, что обсуждение «мирного плана», предложенного США, — «это процесс, он еще не завершен».

«Скажу откровенно, территориальный вопрос — самый сложный. Вопрос денег на восстановление — на мой взгляд, без присутствия европейских партнеров это непросто и сложно, потому что деньги находятся в Европе. Мне кажется, это не очень справедливо. И вопрос гарантий безопасности, что очень важно. Конкретно от Соединенных Штатов Америки, конкретно от Европы», — заявил Президент.

Также он добавил: «То есть я бы сказал, что это три главные темы, магистрали и в то же время триггеры. И здесь нужно быть очень осторожными».

Владимир Зеленский также поблагодарил переговорные группы Украины, добавив, что «план выглядит лучше».

Добавим, Макрон сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины.

