Кабмін запропонував змінити порядок продажу конфіскованих за рішенням суду у власність держави земельних ділянок

Законопроектом пропонуються зміни щодо порядку продажу на земельних торгах земельних ділянок, які були конфісковані за рішенням суду, якщо власники земельних ділянок зобов’язані їх відчужити протягом певного строку, але вони не були відчужені, та удосконалення процедури подання позовів про конфіскацію земельних ділянок.

Уряд пропонує Верховній Раді внести зміни щодо продажу на земельних торгах земельних ділянок, конфіскованих за рішенням суду у власність держави. Відповідний законопроект 11463 зареєстровано 5 серпня.

Як зазначається, метою є врегулювання питання забезпечення виконання Держгеокадастром вимог статті 145 Земельного кодексу в частині продажу на земельних торгах земельних ділянок, які були конфісковані за рішенням суду, якщо відповідно до закону власники земельних ділянок зобов’язані їх відчужити протягом певного строку, але земельні ділянки не були відчужені ними протягом такого строку, та удосконалення процедури подання позовів про конфіскацію земельних ділянок.

Так, наразі статтею 145 Земельного кодексу передбачено припинення права власності на земельну ділянку особи, якщо земельна ділянка не може належати їй на праві власності чи у зв’язку з порушенням обов’язку щодо її відчуження протягом установленого строку.

У разі якщо відповідно до закону власник земельної ділянки зобов’язаний відчужити її протягом певного строку і земельна ділянка не була відчужена ним протягом такого строку, така ділянка підлягає конфіскації за рішенням суду.

Позов про конфіскацію земельної ділянки подається до суду органом, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель. Конфіскована земельна ділянка за рішенням суду підлягає продажу на земельних торгах. Ціна проданої на земельних торгах земельної ділянки, за вирахуванням витрат, пов’язаних з її продажем, виплачується її колишньому власнику.

Підпунктом 42 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру визначено, що Держгеокадастр відповідно до покладених на нього завдань подає позов про конфіскацію земельної ділянки.

Згідно із статтею 354 Цивільного кодексу конфісковане майно переходить у власність держави безоплатно, крім випадків, визначених законом.

Також Положенням визначено, що Держгеокадастр відповідно до покладених на нього завдань розпоряджається землями державної власності сільськогосподарського призначення в межах, визначених Кодексом, безпосередньо або через визначені в установленому порядку його територіальні органи та вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів.

Отже, Держгеокадастр здійснює повноваження стосовно подання позову до суду щодо конфіскації земельних ділянок виключно у випадках, передбачених статтею 145 Кодексу, а також щодо продажу таких земельних ділянок на земельних торгах у формі електронного аукціону з подальшою виплатою ціни цих земельних ділянок їх колишнім власникам.

Водночас статтею 145 ЗК передбачено випадки щодо подання Держгеокадастром позовів про конфіскацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення, власниками яких є іноземці, тобто громадяни всіх іноземних держав. Проте зазначена стаття Кодексу стосується

не лише громадян рф.

За інформацією головних управлінь Держгеокадастру в областях, станом на 17 листопада 2023 року за рішенням суду у власність держави конфісковано 666 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 1 165,3884 гектара, з них 620 земельних ділянок загальною площею 1 118,0495 гектара було конфісковано у громадян рф.

Доповнення статті 145 Кодексу новою частиною шостою, відповідно до якої порядок зарахування коштів від продажу на земельних торгах земельної ділянки, конфіскованої за рішенням суду у власність держави, та виплати колишнім власникам таких ділянок визначається Кабінетом Міністрів України, пов’язане з відсутністю порядку виплати коштів, отриманих від продажу на земельних торгах конфіскованих земельних ділянок, переліку документів, на підставі яких здійснюється перерахування колишньому власнику коштів від продажу його земельної ділянки, строків такого перерахування тощо.

Верховна Рада 18 травня 2021 року прийняла Закон №1444-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони».

Зазначеним Законом внесено зміни до Кодексу, відповідно до яких з метою забезпечення відкритості та прозорості набуття прав на земельні ділянки врегульовано питання проведення земельних торгів у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет.

Відтак згідно з Кодексом земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та оператором електронного майданчика.

Окремо необхідно звернути увагу на те, що відповідно до ч. 1 статті 136 Кодексу підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів. Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає, зокрема, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», крім випадків проведення земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки, встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки.

Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів.

Статтею 13 Закону «Про оцінку земель» визначаються обов’язкові випадки проведення грошової оцінки земельних ділянок та передбачено, що експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться, зокрема, у разі відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, крім випадку, передбаченого абзацом сьомим частини першої цієї статті.

Натомість статтею 22 зазначеного Закону унормовано, що звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок підлягають рецензуванню. Рецензування звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється у разі обов’язкового проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також на вимогу заінтересованих осіб та в інших випадках, визначених законом.

Отже, у разі продажу на земельних торгах конфіскованих земельних ділянок виникає необхідність використання територіальними органами Держгеокадастру коштів державного бюджету і на рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, якими вони розпоряджаються.

Крім того, Міністерством фінансів у листі від 15 вересня 2023 року зазначено, що платність заходу щодо здійснення рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення не передбачено законодавством, а отже, відсутні підстави щодо включення цього заходу до таких, на які використовуватимуться бюджетні кошти.

З огляду на викладене, виникла необхідність доповнення новими положеннями частини першої статті 136 ЗК та внесення змін до статті 22 Закону «Про оцінку земель».

Крім того, проектом Закону пропонується доповнити частину першу статті 136 Кодексу в частині забезпечення можливості фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів, крім організаторів земельних торгів, також виконавцями робіт із землеустрою, оцінки земель та рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до договору, укладеного між ними, з подальшим перерахуванням виконавцям таких робіт організатором земельних торгів після відшкодування йому витрат (видатків) на підготовку лотів переможцем торгів у десятиденний строк з дня підписання договору за результатами проведення земельних торгів.

Зазначені зміни зумовлені необхідністю економії коштів державного та місцевих бюджетів у зв’язку з військовою агресією та спрямуванням переважної більшості коштів державного бюджету на посилення обороноздатності України та для відсічі військової агресії, а також для вжиття заходів щодо подолання її наслідків.

Крім того, внесенням змін до частини сьомої статті 130 Кодексу та доповненням новою частиною п’ятою статті 145 Кодексу передбачено, що вимоги стосовно заборони продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності не поширюються на земельні ділянки, конфісковані за рішенням суду у власність держави.

З метою реалізації повноважень органу, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, запропоновано внести зміни до Закону «Про державний контроль за використанням та охороною земель» щодо можливості одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз), даних, а також документів, матеріалів та іншої інформації від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, власників і користувачів земельних ділянок.

Також запропоновано закріпити норму щодо повноважень органу, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, правом подавати до суду позови про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва та шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також про конфіскацію земельних ділянок у випадках, визначених законом.

Автор: Наталя Мамченко

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