МЗС зможе безпосередньо ставити питання про застосування і скасування санкцій – уряд вніс законопроект

Закон про санкції пропонується доповнити нормою про те, що рішення про скасування санкцій приймається на підставі резолюцій Генасамблеї та Радбезу ООН, рішень та регламентів Ради ЄС, рішення уповноваженого органу іноземної держави, якщо це не суперечить національним інтересам України.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 14002 про внесення змін до закону про санкції.

Зокрема, пропонується додати нову підставу для застосування санкцій України – «згідно з рішенням уповноваженого органу іноземної держави про застосування обмежувальних заходів (санкцій) у зв'язку зі збройною агресією проти України, якщо це не суперечить національним інтересам».

Крім того, Міністерству закордонних справ пропонується надати повноваження ініціативно виносити на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій на підставах:

резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН;

рішення та регламентів Ради ЄС щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України;

фактів порушень Загальної декларації прав людини, Статуту ООН;

рішення уповноваженого органу іноземної держави про застосування обмежувальних заходів (санкцій) у зв’язку із збройною агресією проти України, якщо це не суперечить національним інтересам України.

Також пропонується у статті 5 закону про санкції передбачити, що рішення про скасування санкцій приймається органом, що прийняв рішення про їх застосування відповідно до цього Закону, у разі якщо застосування санкцій привело до досягнення мети їх застосування або на підставі резолюцій Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН, рішень та регламентів Ради ЄС щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України, рішення уповноваженого органу іноземної держави, ухваленого у зв’язку із збройною агресією проти України, якщо це не суперечить національним інтересам України, у разі застосування, внесення змін до санкцій з підстав, визначених у пунктах 2, 3 та 5 ч. 1 статті 3.

Як зазначає МЗС в поясненнях, наразі пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд РНБО Верховною Радою, Президентом, Кабміном, Нацбанком, СБУ.

Тобто, МЗС не має повноважень для винесення ініціативно пропозицій про застосування санкцій.

Через це процедури є тривалими і не дозволяють оперативно втілювати міжнародно-правові зобов’язання України та забезпечувати ефективну оптимізацію робочих процесів. Як свідчить правозастосовна практика в Україні, зазначені процедури призводять до імплементації резолюцій Ради Безпеки ООН, рішень та регламентів Ради ЄС у національне законодавство України щонайменше протягом року з моменту їх прийняття в ООН та ЄС.

Крім того, представники Єврокомісії неодноразово наголошували на необхідності імплементації усіх обмежувальних заходів та санкційних режимів ЄС до моменту вступу України в ЄС. До того ж, Україна на періодичній основі має надавати інформацію про досягнутий прогрес в рамках Пакета розширення ЄС, у тому числі щодо викликів, які постають в аспекті імплементації в національне законодавство України обмежувальних заходів та режимів ЄС.

Автор: Наталя Мамченко

