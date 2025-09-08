Практика судов
МИД сможет напрямую инициировать вопросы о применении и отмене санкций — правительство внесло законопроект

12:36, 8 сентября 2025
Закон о санкциях предлагается дополнить нормой о том, что решение об отмене санкций принимается на основании резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, решений и регламентов Совета ЕС, а также решений уполномоченного органа иностранного государства, если это не противоречит национальным интересам Украины.
Фото: armyinform
Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 14002 о внесении изменений в закон о санкциях.

В частности, предлагается добавить новое основание для применения санкций Украиной: «согласно решению уполномоченного органа иностранного государства о применении ограничительных мер (санкций) в связи с вооруженной агрессией против Украины, если это не противоречит национальным интересам».

Кроме того, Министерству иностранных дел предлагается предоставить полномочия по собственной инициативе выносить на рассмотрение СНБО предложения по применению, отмене и изменению санкций на следующих основаниях:

  • резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН;
  • решения и регламенты Совета ЕС по обеспечению национальных интересов и национальной безопасности Украины;
  • факты нарушений Всеобщей декларации прав человека, Устава ООН;
  • решение уполномоченного органа иностранного государства о применении ограничительных мер (санкций) в связи с вооруженной агрессией против Украины, если это не противоречит национальным интересам Украины.

Также в статье 5 закона о санкциях предлагается предусмотреть, что решение об отмене санкций принимается органом, который принял решение об их применении. Это возможно, если санкции достигли своей цели, либо на основании резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, решений и регламентов Совета ЕС, направленных на обеспечение национальных интересов и безопасности Украины, а также решений уполномоченного органа иностранного государства, принятых в связи с вооруженной агрессией против Украины, если это не противоречит национальным интересам. Это касается случаев применения, изменения санкций по основаниям, определенным в пунктах 2, 3 и 5 части 1 статьи 3.

Как отмечает МИД в пояснительной записке, в настоящее время предложения о применении, отмене и изменении санкций выносятся на рассмотрение СНБО Верховной Радой, Президентом, Кабинетом Министров, Национальным банком и СБУ.

То есть, МИД не имеет полномочий по собственной инициативе выносить предложения о применении санкций.

Из-за этого процедуры занимают много времени и не позволяют оперативно выполнять международно-правовые обязательства Украины, а также обеспечивать эффективную оптимизацию рабочих процессов. Как показывает правоприменительная практика в Украине, эти процедуры приводят к имплементации резолюций Совета Безопасности ООН, решений и регламентов Совета ЕС в национальное законодательство Украины как минимум в течение года с момента их принятия в ООН и ЕС.

Кроме того, представители Еврокомиссии неоднократно подчеркивали необходимость имплементации всех ограничительных мер и санкционных режимов ЕС до момента вступления Украины в ЕС. К тому же, Украина на периодической основе должна предоставлять информацию о достигнутом прогрессе в рамках Пакета расширения ЕС, в том числе о вызовах, которые возникают в аспекте имплементации в национальное законодательство Украины ограничительных мер и режимов ЕС.

Автор: Наталя Мамченко

