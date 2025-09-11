Прокурор, як і будь-який громадянин, може здійснювати відеозапис судового засідання, навіть якщо суддя не надав на це згоди – КДКП

У конфлікті між судом та прокурором, дисциплінарна комісія прокурорів підтримала прокурора.

Джерело фото - Луцький міськрайонний суд

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) розглянула скаргу стосовно прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури Сергія Янковського, яка надійшла з Луцького міськрайонного суду Волинської області.

У Луцькому міськрайонному суді розглядається цивільна справа за позовом прокурора до начальника Волинського обласного ТЦК та СП про захист честі, гідності та ділової репутації.

Мова йде про так званий «квартирний» спір між прокурором та ТЦК та СП – Сергій Янковський та його близькі родичі перебувають на житловому обліку в ТЦК та СП, однак, на відміну від деяких інших осіб, квартиру так і не отримали.

Відтак Сергій Янковський ініціював судовий процес проти ТЦК та СП, а також почав з’ясовувати, хто, як та коли отримував квартири по «квоті» ТЦК.

Однак начальник Волинського обласного ТЦК та СП звернувся до прокуратури, де працює Сергій Янковський, із заявою про необхідність звільнення прокурора з посади через то, що він нібито зловживає своїм службовим становищем. Через таку позицію керівника ТЦК та СП Сергій Янковський ініціював новий судовий процес, на цей раз вже про захист честі, гідності та ділової репутації.

Слід зазначити, що вказаний судовий процес у Луцькому міськрайонному суді відбувається дещо напружено – прокурор та судді зазначеного суду під час судових засідань висловлювали незадоволення діями один одного.

Справа дійшла навіть до подання скарги на поведінку Сергія Янковського до КДКП.

Так, суддя Віталій Ковтуненко залишився незадоволеним поведінкою Сергія Янковського під час судових засідань, які відбулися 13 березня та 1 квітня 2025 року.

13 березня, попри те, що суд не дозволяв здійснювати відеозапис судового процесу, Сергій Янковський все ж таки здійснював відеозйомку за допомогою свого мобільного телефону. На зауваження судді, прокурор повідомив, що відеозйомку припинив, однак при цьому продовжив тримати телефон у положенні, характерному для здійснення відеозапису, що викликало незадоволення судді.

У підсумку, через те, що Сергій Янковський відмовився прибрати телефон, суддя звинуватив прокурора у неповазі до суду та відклав розгляд справи.

Схожа історія відбулася під час наступного засідання 1 квітня – на це раз Сергій Янковський прямо повідомив судді, що буде здійснювати відеозапис судового процесу, оскільки таке право передбачене законодавством. Відтак зазначене судове засідання також не відбулося, а суддя ще й заявив самовідвід, оскільки дійшов висновку, що не зможе забезпечити «об’єктивний і неупереджений судовий розгляд».

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, дослідивши позиції сторін та ознайомившись з відеозаписами засідань, дійшла висновку, що поведінка Сергія Янковського насправді «була стриманою, не суперечила нормам прокурорської етики, не містила ознак агресивної, провокативної чи зухвалої поведінки».

У свою чергу, начальник Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури Олександр Сопронюк повідомив до КДКП, що 13 березня прокурор Сергій Янковський перебував у щорічній відпустці відповідно до наказу керівника Волинської обласної прокуратури від 07.02.2025. Стосовно судового засідання 1 квітня, то начальник відділу прокуратури зазначив, що Сергій Янковський попередньо повідомив про намір бути присутнім на ньому, подавши відповідний рапорт керівнику Луцької окружної прокуратури, а тому порушень правил внутрішнього службового розпорядку в діях Сергія Янковського встановлено не було.

На свій захист Сергій Янковський повідомив, що здійснював відеозапис у залі судового засідання, оскільки таке право він має відповідно до ч. 4 ст. 7 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК). Вказана норма встановлює, що особи, присутні у залі судового засідання, а також представники засобів масової інформації, мають право здійснювати фотозйомку, відео- та аудіозапис із використанням портативних технічних засобів без отримання окремого дозволу суду.

Цікаво, що Сергій Янковський, у свою чергу, повідомив про некоректну поведінку і самого судді, який нібито застосував до нього «фізичний та психологічний тиск», «намагався насильно відібрати мобільний телефон», «штовхав та шарпав його», «підвищував голос і намагався силоміць вивести із зали судового засідання».

У зв’язку з такими діями судді, Сергій Янковський повідомив до КДКП, що «відчував реальну загрозу своєму здоров’ю та життю, оскільки суддя міг заподіяти йому тілесні ушкодження».

КДКП, у зв’язку з подіями в Луцькому міськрайонному суді, зазначила, що ст. 7 ЦПК встановлює гласність судового процесу. Відтак, розгляд справ у судах проводиться усно і відкрито, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Будь-яка особа, як зазначила у своєму рішенні КДКП, має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні. Від особи, яка бажає бути присутньою у судовому засіданні, забороняється вимагати будь-які документи, крім документа, що посвідчує особу. Особи, які бажають бути присутніми у судовому засіданні, допускаються до зали судових засідань до початку судового засідання або під час перерви. Особи, присутні в залі судового засідання, представники медіа можуть проводити у залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.

Також КДКП нагадала, що відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів», принципи гласності та відкритості судового процесу, зокрема, реалізуються через надання особам, присутнім у залі судового засідання, а також представникам засобів масової інформації, права здійснювати фотозйомку, відео- та аудіозапис із використанням портативних технічних засобів без необхідності отримання окремого дозволу суду, за умови дотримання встановлених законом обмежень.

При цьому наданий судом відеозапис судового засідання від 1 квітня, який був офіційно витребуваний у межах дисциплінарного провадження, засвідчує, що Сергій Янковський поводився коректно, без ознак конфліктності, тиску чи провокації. Прокурор нічого не вигукував, не перебивав суддю чи інших учасників процесу, не виявляв зневаги до суду та не був ініціатором будь-якої суперечки, яка могла б мати ознаки дисциплінарного проступку або негативно впливати на авторитет органів прокуратури.

Таким чином, КДКП дійшла висновку про те, що матеріали дисциплінарної скарги не свідчать про вчинення Сергієм Янковським дій, що порочать звання прокурора.

28 серпня дисциплінарне провадження стосовно Сергія Янковського було закрите КДКП у зв’язку з відсутністю підстав для накладення на прокурора дисциплінарного стягнення.

Автор В’ячеслав Хрипун

