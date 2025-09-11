Прокурор, как и любой гражданин, может осуществлять видеозапись судебного заседания, даже если судья не предоставил на это согласие – КДКП

В конфликте между судом и прокурором, дисциплинарная комиссия прокуроров поддержала прокурора.

Источник фото - Луцкий горрайонный суд

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рассмотрела жалобу в отношении поступившего из Луцкого горрайонного суда Волынской области прокурора Киверцовского отдела Луцкой окружной прокуратуры Сергея Янковского.

В Луцком горрайонном суде рассматривается гражданское дело по иску прокурора к начальнику Волынского областного ТЦК и СП о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Речь идет о так называемом «квартирном» споре между прокурором и ТЦК и СП – Сергей Янковский и его близкие родственники находятся на жилищном учете в ТЦК и СП, однако, в отличие от некоторых других лиц, квартиру так и не получили.

Сергей Янковский инициировал судебный процесс против ТЦК и СП, а также начал выяснять, кто, как и когда получал квартиры по «квоте» ТЦК.

Однако начальник Волынского областного ТЦК и СП обратился в прокуратуру, где работает Сергей Янковский, с заявлением о необходимости увольнения прокурора с должности из-за того, что он якобы злоупотребляет своим служебным положением. Из-за такой позиции руководителя ТЦК и СП Сергей Янковский инициировал новый судебный процесс, на этот раз уже о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Следует отметить, что указанный судебный процесс в Луцком горрайонном суде проходит несколько напряженно – прокурор и судьи данного суда во время судебных заседаний выражали недовольство действиями друг друга.

Дело дошло даже до подачи жалобы на поведение Сергея Янковского в КДКП.

Так, судья Виталий Ковтуненко остался недоволен поведением Сергея Янковского во время судебных заседаний, состоявшихся 13 марта и 1 апреля 2025 года.

13 марта, несмотря на то что суд не разрешал осуществлять видеозапись судебного процесса, Сергей Янковский все же производил видеосъемку с помощью своего мобильного телефона. После замечания судьи прокурор сообщил, что видеосъемку прекратил, однако при этом продолжил держать телефон в положении, характерном для осуществления видеозаписи, что вызвало недовольство судьи.

В итоге, из-за того, что Сергей Янковский отказался убрать телефон, судья обвинил прокурора в неуважении к суду и отложил рассмотрение дела.

Похожая история произошла на следующем заседании 1 апреля – на этот раз Сергей Янковский прямо сообщил судье, что будет осуществлять видеозапись судебного процесса, поскольку такое право предусмотрено законодательством. В итоге, указанное судебное заседание также не состоялось, а судья еще и заявил самоотвод, поскольку пришел к выводу, что не сможет обеспечить «объективное и беспристрастное судебное разбирательство».

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, изучив позиции сторон и ознакомившись с видеозаписями заседаний, пришла к выводу, что поведение Сергея Янковского на самом деле «было сдержанным, не противоречило нормам прокурорской этики, не содержало признаков агрессивного, провокативного или дерзкого поведения».

В свою очередь начальник Киверцовского отдела Луцкой окружной прокуратуры Александр Сопронюк сообщил в КДКП, что 13 марта прокурор Сергей Янковский находился в ежегодном отпуске в соответствии с приказом руководителя Волынской областной прокуратуры от 07.02.2025. Относительно судебного заседания 1 апреля, начальник отдела прокуратуры отметил, что Сергей Янковский предварительно сообщил о намерении присутствовать на нем, подав соответствующий рапорт руководителю Луцкой окружной прокуратуры, а потому нарушений правил внутреннего служебного распорядка в действиях Сергея Янковского установлено не было.

В свою защиту Сергей Янковский сообщил, что осуществлял видеозапись в зале судебного заседания, поскольку такое право он имеет согласно ч. 4 ст. 7 Гражданского процессуального кодекса Украины (ГПК). Указанная норма устанавливает, что лица, присутствующие в зале судебного заседания, а также представители средств массовой информации, имеют право производить фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных технических средств без получения отдельного разрешения суда.

Интересно, что Сергей Янковский, в свою очередь, сообщил о некорректном поведении и самого судьи, якобы применившего к нему «физическое и психологическое давление», который «пытался насильственно отобрать мобильный телефон», «толкал и дергал его», «повышал голос и пытался насильно вывести из зала судебное заседание».

В связи с такими действиями судьи, Сергей Янковский сообщил КДКП, что «испытывал реальную угрозу своему здоровью и жизни, поскольку судья мог причинить ему телесные повреждения».

КДКП, в связи с событиями в Луцком горрайонном суде, отметила, что ст. 7 ГПК устанавливает гласность судебного процесса. Следовательно, рассмотрение дел в судах проводится устно и открыто, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Любое лицо, как отметила в своем решении КДКП, имеет право присутствовать в открытом судебном заседании. От лица, желающего присутствовать в судебном заседании, запрещается требовать какие-либо документы, кроме документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие присутствовать в судебном заседании, допускаются в зал судебных заседаний до начала судебного заседания или во время перерыва. Лица, присутствующие в зале судебного заседания, представители медиа, могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео и аудиозапись с использованием портативных видео и аудиотехнических средств без получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных настоящим Кодексом. Проведение в зале судебного заседания фотосъемки, видеозаписи, а также трансляции судебного заседания, должны осуществляться без помех в ведении заседания и осуществлении участниками судебного процесса их процессуальных прав.

Также КДКП напомнила, что в соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей» принципы гласности и открытости судебного процесса, в частности, реализуются через предоставление лицам, присутствующим в зале судебного заседания, а также представителям средств массовой информации, права осуществлять фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных технических средств без необходимости получения отдельного разрешения суда при условии соблюдения установленных законом ограничений.

При этом предоставленная судом видеозапись судебного заседания от 1 апреля, официально истребованная в рамках дисциплинарного производства, свидетельствует, что Сергей Янковский вел себя корректно, без признаков конфликтности, давления или провокации. Прокурор ничего не выкрикивал, не перебивал судью или других участников процесса, не выказывал пренебрежения к суду и не был инициатором какого-либо спора, который мог бы иметь признаки дисциплинарного проступка или негативно повлиять на авторитет органов прокуратуры.

Таким образом, КДКП пришла к выводу о том, что материалы дисциплинарной жалобы не свидетельствуют о совершении Сергеем Янковским действий, порочащих звание прокурора.

28 августа дисциплинарное производство в отношении Сергея Янковского было закрыто КДКП в связи с отсутствием оснований для наложения на прокурора дисциплинарного взыскания.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.