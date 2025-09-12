Практика судів
Державна судова адміністрація перевірить усіх військовозобов’язаних в апаратах судів та ситуацію з їх «бронюванням»

08:20, 12 вересня 2025
Перевірка військовозобов’язаних в судах та в органах судової влади триватиме з вересня по грудень.
Державна судова адміністрація ініціювала перевірку стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних, а також «бронювання» військовозобов’язаних на період мобілізації у судах, органах та установах системи правосуддя.

Відповідний наказ, який передбачає зміни до плану роботи Державної судової адміністрації України на 2025 рік, 10 вересня підписав в. о. голови ДСА Максим Пампура.

«Організувати протягом вересня-грудня 2025 року перевірку стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації і воєнний час та обліку, формування справ, зберігання та використання службових документів з відмітками "Літер "М" відповідно до затвердженого, наказом ДСА України від 07.02.2025 № 44, переліку судів.

Забезпечити організацію підготовки судами, органами та установами системи правосуддя наказу про стан військового обліку суду за 2025 рік на підставі звітів, результатів вжитих заходів та перевірок стану військового обліку за минулий рік, їх надсилання  ДСА України з метою подальшого узагальнення інформації та підготовки наказу ДСА України про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік з подальшим доведенням його до судів, органів та установ системи правосуддя та до Генерального штабу Збройних Сил України», - зазначено у затвердженому в. о. голови ДСА документі.

З повним текстом документу можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

