Государственная судебная администрация проверит всех военнообязанных в аппаратах судов и ситуацию с их «бронированием»

Проверка военнообязанных в судах и в органах судебной власти продлится с сентября по декабрь.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная судебная администрация инициировала проверку состояния военного учета призывников и военнообязанных, а также «бронирования» военнообязанных на период мобилизации в судах, в органах и учреждениях системы правосудия.

Соответствующий приказ, предусматривающий внесение изменений в план работы Государственной судебной администрации Украины на 2025 год, 10 сентября подписал и. о. председателя ГСА Максим Пампура.

«Организовать в течение сентября-декабря 2025 года проверку состояния военного учета призывников и военнообязанных, бронирование военнообязанных на период мобилизации и военное время и учета, формирование дел, хранения и использования служебных документов с отметками "Литер "М" в соответствии с утвержденным, приказом ГСА Украины от 07.02.2025 № 44, перечнем судов.

Обеспечить организацию подготовки судами, органами и учреждениями системы правосудия приказа о состоянии военного учета суда за 2025 год на основании отчетов, результатов принятых мер и проверок состояния военного учета за прошлый год, их отправку в ГСА Украины с целью дальнейшего обобщения информации и подготовки приказа ГСА о состоянии военного учета за прошлый год и задач на следующий год с последующим доведением его до судов, органов и учреждений системы правосудия и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», - говорится в утвержденном и. о. главы ГСА документе.

С полным текстом документа можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.